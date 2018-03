Най-бляскавата и тържествената церемония по връчването на тазгодишните престижни награди "Оскар" протече в Лос Анджелис в типичния холивудски блясък.

Само преди малко повече от месец бяха обявени номинациите.

Филмът "Формата на водата" водеше своеобразното класиране с общо 13, следван от "Дюнкерк" с осем и "Три билборда извън града" със седем номинации.

Ето кои са в крайна сметка тазгодишните победители на наградите "Оскар":

Най-добър филм

Престижната статуетка отива при "Формата на водата". Това бе 4-ия "Оскар", с който оригиналната история получи от общо 13-те номинации.

Най-добра главна женска роля

Наградата отива при Франсис Макдорманд за ролята си във филма "Три билборда извън града". Това е втори "Оскар" за филма.

Frances McDormand: “I may be so honored to have all the female nominees in every category stand with me in this room tonight... we all have stories to tell and projects we need financed.” #Oscars2018 (via ABC) pic.twitter.com/0YC8z75nR3 — Kyle Griffin (@kylegriffin1) 5 март 2018 г.

Най-добра главна мъжка роля

Наградата отива при Гари Олдман за ролята му в "Най-мрачният час". Това е втора статуетка за филма.

Приемайки първия си "Оскар", Гари Олдман благодари на Уинстън Чърчил, както и на екипа, работил над филма. Актьорът не пропусна да изрази благодарност и към 99-годишната си майка за цялата й любов и подкрепа.

"Слагай чайника. Нося "Оскар" у дома", каза Олдман.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/eg9R3V4y7W — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

Най-добър режисьор

Гийермо дел Торо взима наградата за режисура за "Формата на водата".

Най-добра актриса в поддържаща роля

Алисън Джани спечели наградата за въплъщението си в жестоката майка на скандалната фигуристка Тоня Хардинг.

В категорията тя победи очаквано срещу певицата Мери Джей Блайдж (Mudbound), Лори Меткалф ("Лейди Бърд"), Октавия Спенсър ("Формата на водата") и Лесли Манвил ("Призрачна нишка").

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/ldZy6GD5ca — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

"Оскар" за "Най-добър актьор в поддържаща роля" отиде при Сам Рокуел за играта му в "Три билборда извън града".

Конкуренция на 49-годишния Рокуел бяха:

Уилям Дефо за "Проектът "Флорида", Ричард Дженкинс ("Формата на водата"), "Кристофър Плъмър" ("Всичките пари на света") и Уди Харелсън ("Всички пари на света").

"Оскар"-ът на Рокуел не беше изненадващ предвид факта, че досега той грабна наградите в същата категория и на Гилдията на киноактьорите в САЩ, БАФТА и "Златен глобус".

Отличието си актьорът получи от миналогодишната победителка в категорията "Най-добра актриса в поддържаща роля" - Вайола Дейвис.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/upAH7XCKya — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

Награда за "Най-добър грим и прически" грабна "Най-мрачният час" заради невероятната работа на екипа върху превръщането на Гари Олдман в британския министър-председател Уинстън Чърчил.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/mki5EzKNlr — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

В категорията "Най-добри костюми" - наградата отиде при "Призрачна нишка".

Най-добър пълнометражен документален филм

Наградата отиде при лентата "Икар"- филм за допинга в спорта.

Режисьор на филма е британецът Браян Фогел, а главно действащото лице - бившият ръководител на московската антидопингова лаборатория Григорий Родченков, който я ръководи до ноември 2015 година, преди да стане сътрудник на комисияка към Международната антидопингова агенция.

Останалите претенденти в категорията бяха "Абакус" на Стив Джеймс за имигрантите от Китай, "Лица, места" на Агнес Варда за френските покрайнини, "Последните хора в Алепо" на Феруз Фаяд за "белите каски" в Сирия, както и "Стронг айлънд" на режисьора Янса Форда за убийството на тъмнокож мъж и последвалия съдебен процес.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/gnsPRBGjzK — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

Най-добър късометражен документален филм

"Раят е задръстване на междущатска магистрала 405.

Най-добър късометражен игрален филм

Наградата взе "Мълчаливото дете".

Най-добър адаптиран сценарий

Джеймс Айвъри грабна "Оскар" за "Призови ме с твоето име"

Сценаристът Джеймс Айвъри грабна "Оскар" за романтичната драма "Призови ме с твоето име", разкриваща историята за първата любов на едно младо момче към по-зрял мъж.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/cFAYypMx3Q — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

Междувременно видяхме и една от първите големи изненада на вечерта при присъждането на отличията.

"Най-добър оригинален сценарий"

Хорърът "Бягай" успя да спечели наградата под носа на най-големите фаворити в категорията - "Три билборда извън града" и "Формата на водата".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/dHzLOcCV8o — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

Най-добър пълнометражен анимационен филм

"Тайната на Коко" спечели наградата "Оскар".

Филмът разказва историята на Мигел, който мечтае да стане музикант и се озовава по случайност в Страната на мъртвите, където открива тайни за своите прабаба и прадядо.

Най-добра късометражна анимационна продукция

"Оскар" спечели "Скъпи баскетбол" - филм по сценарий на баскетболната звезда Коби Брайънт, режисиран от Глен Кийн.

Най-добър чуждоезичен филм

Продукцията "Фантастична жена" от Чили на Себастиан Лелио.

Визуални ефекти

Статуетката грабна "Блейд Рънър 2049".

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/gLiXwWWObv — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

В категориите за звук и звуков монтаж

Филмът "Дюнкерк" на Кристофър Нолън взе две награди. Филмът спечели и още една награда, в категория монтаж.

"Оскар" за оригинална песен

Наградата отива при Remember me от филма " Тайната на Коко".

Оригинална музика

Отива при "Формата на водата". Филмът бе отличен и в категория за най-добра сценография. За тази музика Александер Депла вече получи и "Златен глобус" за оригинална музика.

And the Oscar goes to... pic.twitter.com/r14rT073H6 — The Academy (@TheAcademy) 5 март 2018 г.

"Оскар" за операторско майсторство

Наградата грабна "Блейд рънър 2049". Това е втора статуетка за филма.

