Американският певец Джъстин Тимбърлейк почете Принс в неделя по време на почивката на финала по американски футбол Супербоул (Super Bowl).

Най-гледаното американско спортно и рекламно събитие се проведе в града на музиканта, починал през април 2016 г.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ БЛЯСКАВОТО СЪБИТИЕ В ГАЛЕРИЯТА НИ

Както всяка година, миниконцертът на Супербоул бе много очакван с големите средства, отделени от професионалната лига по американски футбол NFL, която иска да направи от финала истинско шоу.

Джъстин Тимбърлейк, който за трети път пее на шоуто, направи много майсторско изпълнение, което завърши със селфи с почитател на певеца от публиката.

По време на спектакъла Тимбърлейк седна пред пианото, докато в средата на терена разгъваха огромен транспарант. И тогава върху платното бе проектиран образът на Принс, докато звучи мелодията на един от най-големите му хитове - I Would Die 4 U.

"Това е за вас, Минеаполис!", извика Тимбърлейк преди да се впусне във виртуален дует с детето на града, където премина най-важната част от живота му, прекъснат внезапно на 57 години от свръхдоза обезболяващи.

Хапчетата, които убиха Принс

Кой ще вземе милионите на Принс

Принс Източник: ЕПА/БГНЕС

Джъстин Тимбърлейк предложи смесица от най-големите си хитове - от Rock Your Body през Can't Stop the Feeling, SexyBack, My Love или до съвсем новия Filthy.

37-годишният изпълнител току-що пусна петия си албум Man of the Woods.

Предната му изява на Супербоул преди 14 години влезе в историята като един от най-големите гафове в шоубизнеса.

В края на изпълнението си Тимбърлейк разкъса костюма на Джанет Джаксън и така на показ излезе дясната ѝ гърда.

Джъстин Тимбърлейк Източник: Gulliver/GettyImages

В резултат на това MTV бяха отстранени като продуценти на шоуто, а в САЩ оттогава се прилага система за забавено излъчване на живите предавания, с която се дава възможност на режисьора на пулт да реагира при подобни ситуации и да замени провокативната гледка с нещо неутрално.

Миналата година звезда на шоуто бе певицата Лейди Гага.

Поп дивата изнесе зрелищно представление в Хюстън.

Гага започна представлението си, качена на покрива на стадион Ен Ар Джи, облечена в искрящо сиво бюстие, като изпя песните God Bless America и This Land is Your Land, които напомнят, че САЩ са "страна на свобода и справедливост за всички".

HOUSTON REHEARSAL / MASON POOLE A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) on Feb 5, 2017 at 5:35pm PST

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .