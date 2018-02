Един от най-успешните съвременни модели - Джиджи Хадид призна, че страда от Хашимото.

Това е все по-често срещан проблем при жените.

Хашимото е автоимунно заболяване на щитовидната жлеза, при което тялото започва да произвежда антитела и да я атакува.

А това е един от най-важните органи в нашето тяло, който отговаря за метаболизма, растежа и развитието на тялото ни.

Тъй като Джиджи Хадид беше остро критикувана от потребителите в интернет заради честите промени в теглото си, тя реши да излезе с официално обръщение, в което казва, че още в началото на кариерата си е имала това заболяване, но все още не е била диагностицирана със синдрома на Хашимото.

For those of you so determined to come up w why my body has changed over the years, you may not know that when I started @ 17 I was not yet diagnosed w/Hashimoto’s disease; those of u who called me “too big for the industry” were seeing inflammation & water retention due to that.