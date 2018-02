Акрисата Дженифър Анистън и колегата ѝ Джъстин Теру се разделиха след само 2,5 години брак, съобщиха световните медии. Раздялата се е случила „по взаимно съгласие и без лоши чувства в края на миналата година“, се казва в изявление от говорителя на Анистън.

ДЖЕНИФЪР АНИСТЪН И ДЖЪСТИН ТЕРУ, КОГАТО БЯХА ВЛЮБЕНИ И ЩАСТЛИВИ - СНИМКИ

49-годишната звезда от сериала „Приятели“ се сгоди за 46-годишния Теру през август 2012 г., а на 5 август 2015 г. те се ожениха на церемония в дома им в Лос Анджелис.

Двойката е категорична, че ще се справи с раздялата си насаме, но иска да се противопостави на опитите за спекулации от страна на таблоидите и пуска изявление, за да „каже истината директно“.

Дженифър Анистън и Джъстин Теру са категорични, че ще запазят любовта и уважението си един към друг.

Преди това Анистън беше омъжена за един от секссимволите на Холивуд Брад Пит от 2000 до 2005 г. Двамата обявиха раздялата си през януари 2005 г., а мнозина спекулират, че причина за развода е изневяра на Пит с колегата му Анджелина Джоли по време на снимките на съвместния им филм „Мистър и мисис Смит“.

След това Пит и Джоли започнаха връзка, имат заедно шест деца и се ожениха през 2014 г. преди две години по-късно да се разделят.

Фактът, че и Дженифър Анистън, и Брад Пит вече са необвързани накара хиляди потребители на социалната мрежа „Туиър“ да поискат една от любимите им двойки да се събере отново.

Други обаче смятат, че това няма как да се случи, защото: „Веднъж изневерил, пак ще изневери“.

