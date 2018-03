Принцесата на поп музиката, както е още известна Бритни Спиърс, стана официално лице на голям моден бранд.

Колекцията залага на ниската талия, късите топове и богатото съчетание от цветове - типични за стила на Бритни от преди години, когато нейната звезда изгряваше.

Пред модното списание "Вог" (Vogue) певицата сподели следното:

"Вече е малко по-сложно с дрехите, защото като майка не мога да поемам твърде големи рискове.

Когато бяха по-млада, нямах задръжки. Не планирах какво ще облека. Избирах най-скандалното нещо и тръгвах с него. Майчинството обаче те кара да си по-сдържана, за да не накараш децата ти да се срамуват или да изгубят респект към теб", споделя откровено Спиърс.

Макар новината да бе приета радушно от милиони фенове по света, някои не останаха очаровани от снимките.

Почитателите останаха неприятно изненадани, защото смятат, че лицето на любимката им е ненужно обработвано с Фотошоп, пише Yahoo News.

Феновете обвиняват модния гигант Kenzo.

"На снимките Бритни изглежда повече като Джесика Сипсън", пише един потребител.

Други споделят мнението, че обработката на лицето й е твърде видна, защото певицата не прилича на себе си.

