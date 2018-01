Всички знаем кой е Брад Пит.

Всички знаем и коя е Емилия Кларк - майка на драконите, леля на Джон Сноу и любимка на целия свят.

На превърналата се традиционна гала вечер в помощ на Хаити, организирана от Шон Пен, Брад Пит се опита да даде сумата от... 120 000 долара, за да изгледа епизод на сагата "Игра на тронове".

Средствата щяха да отидат в помощ на пострадалия от природно бедствие преди години остров.

#BradPitt bids $120,000 to watch Game of Thrones with #EmiliaClarke, and loses: https://t.co/tTZ2TyHbNG pic.twitter.com/ooIm4ds8Bf