На церемония в "Медисън Скуеър Гардън" в Ню Йорк се раздадоха 60-ите юбилейни награди "Грами".

Големият победител на вечерта стана Бруно Марс.

Американският ритъм енд блус певец спечели шест награди "Грами", включително в категорията най-добър албум на годината за 24K Magic.

За първи път Бруно Марс, който е роден в Хаваи, получава най-престижната награда "Грами" за албум. Той получи също "Грами" за песен на годината и за запис на годината.

Канадската певица Алесия Кара получи награда "Грами" в категорията най-добър нов артист, наричана "откритие на годината", на церемонията в "Медисън Скуеър Гардън".

Легендарният канадски певец и поет Ленард Коен не получи приживе нито веднъж награда "Грами", но снощи бе удостоен посмъртно с "Грами" в категорията за най-добро рок изпълнение за песента You Want it Darker, в която пее, че е готов да умре.

Актрисата Кари Фишър също бе удостоена посмъртно с "Грами" за аудиозаписа на спомените ѝ от снимането на "Междузвездни войни".

Церемонията не мина без скандали

Британският поп певец Ед Шийран получи две награди "Грами" - за най добър албум с поп вокал за албума Divide и за най-добро изпълнение на поп соло за Shape of You.

Това обаче не се хареса на феновете на певицата Кеша, които очаквали тя да вземе наградата в категорията за най-добро поп соло изпълнение за песента Praying.

Сингълът е посветен на жените станали жертва на сексуален тормоз, а текстът разказва нейната лична история. Кеша призна в публичното пространство, че е била насилвана от продуцента си дълги години.

"Чудесно е, когато четири жени са номинирани в една категория и накрая победителят е мъж. Разбира се, мъжът е не друг, а Ед Шийран", гласи коментар в Туитър.

love when four women are nominated in a category and the only man takes it home esp when that man is ed sheeran #Grammys