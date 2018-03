Популярната изпълнителка Рита Ора за пореден път доказа, че за нея не съществуват правила.

Дръзката певица се появи облечена с интересен тоалет по време на събитие в Холивуд.

27-годишната звезда с албански корени, заложи на бяла дантелена рокля, през която може да се види всичко.

Рита Ора Източник: Getty Images/Guliver

Върху нея Ора е избрала и много ефирна наметка, която допълва цялостната визия.

Звездата определено харесва да привлича вниманието на хората, но най-вече на папараците, които "дебнат" всяка изява на красавицата.

Този път Ора присъства на откриването на нова линия на бижутата на Лориан Скуарт. На събитието присъстваха и други популярни лица, сред които и Хайди Клум.

Само преди няколко седмици Рита Ора, без никакво притеснение, качи свои напълно голи снимки в социалната мрежа Инстаграм.

На връх рождения си ден тогава, Ора използва Инстаграм, за да сподели моменти от своя празник.

Снимките бързо се разпространиха из медиите, които отбелязваха в каква добра форма е певицата.

Рита Ора е от албански произход. Родена е в Косово през 1990 г. Малко след раждането ѝ родителите ѝ се местят във Великобритания. Става популярна с песента си Hot Right Now. Следват хитовете Anywhere и Your song.

