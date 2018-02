В навечерието на наградите "Оскар" ви връщаме десетилетия назад.

Някои ще нарекат тези години "златните" на Холивуд, за други те са просто далечно минало.

За нас обаче представляват интерес. Това са годините, в които се поставиха основите на киното.

Днес ви представяме едни от най-добрите актриси в света, които са спечелили "Оскар" в категория "Главна женска роля".

Благодарение на своя талант, чар и обаятелност, жените, които ще видите в галерията, са доказали във времето, че преди модата и големите имения, на първо място стои нещо друго - страстта към киното и изкуството.

Тази година номинираните са:

Мерил Стрийп за The Post, Сирша Ронан за Lady Bird, Марго Роби за I, Tonya, Сали Хокинс за The Shape of Water и Франсис Макдорманд за "Три билборда извън града".

Коя ще е тазгодишната победителка в най-оспорваната категория сред жените, тепърва предстои да разберем на 4 март, когато ще се проведе юбилейното издание на наградите на Американската филмова академия.

Снимките в галерията горе са за периода от 1952 г. до 1983 г.

