Американската певица Рита Ора е известна със своите дръзки тоалети.

Звездата за пореден път реши да заложи на съблазнителен тоалет, когато си тръгваше от годишните награди на мъжкото списание GQ.

Ора, която е родена в Косово, бе облечена в прилепнала по тялото черна рокля, чиято прозираща материя разкри част от най-интимните части на звездата. Ясно се вижда, че младата певица е решила да не носи сутиен.

В Туитър потребители се шегуват със смелото решение на звездата, пишейки, че "всеки човек има зърна и няма нищо лошо те да бъдат показвани".

Във видеото вижте представянето на Рита Ора по време грандиозното събитие на MTV във Варна това лято.

Изпълнителката на песента Anywhere претърпя и малък гаф с роклята си.

Рита Ора на наградите на сп. GQ Източник: Getty Images/Guliver

От снимките става ясно, че едната презрамка на роклята се е скъсала, което е поставило певицата в малко неудобен момент пред папараците.

Рита Ора позира и на червения килим, малко преди началото на наградите.

Там тя обаче бе с друга рокля, макар отново черна, която бе определена от някои модни критици, като ексцентрична, но изключително стилна и подходяща за събитието. Вижте тази рокля в галерията.

Името на Ора обаче далеч не се свързва само със скандални тоалети, но и с много хитове. Само преди по-малко от месец, музикалната звезда бе в България. Тя присъства на грандиозното събитие MTV Presents Varna Beach.

Рита Ора беше последна на концерта, но тя направи вечерта незабравима.

Излезе на сцената с невероятна свежа и младежка визия. Феновете се насладиха на хитовите парчета: Anywhere, Body on me, Poison, Girls, както и най-новата ѝ песен Mirrors.

Освен с чудесната си визия и прекрасния си глас, певицата впечатли с танци, сценично поведение и невероятно светлинно шоу.

