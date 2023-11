Според първоначалните тестове: Смъртта на Матю Пери не е в резултат от предозиране с наркотици

П ървоначалните токсикологични тестове не са открили фентанил или метамфетамин в тялото на Матю Пери, според нов доклад.

Покойната звезда от „Приятели“ беше открит безжизнен в горещо джакузи в дома му в Лос Анджелис в събота. Той беше на 54 години. През целия си живот Пери беше открит за борбите си с наркотиците и алкохола.

Revealed: Initial tests 'indicate Matthew Perry's death was not the result of a fentanyl or meth overdose with neither drug found in his system' https://t.co/BTSBrR7xBA pic.twitter.com/qh8rniq0tI

Предварителният тест е по-малко задълбочен от пълния токсикологичен тест, който все още предстои, но за момента изключва свръхдоза метамфетамин или фентанил като причина за смъртта, съобщава TMZ. Пълният тест ще разкрие дали Пери е имал вредни количества лекарства в тялото си по време на смъртта си.

По-рано беше съобщено, че следователите са открили лекарства, предписвани с рецепта в дома на актьора, но всички били надлежно етикетирани и съхранявани.

В мемоарите си от 2022 г., Пери пише, че след като дебелото му черво се е перфорирало през 2018 г., са му предписани опиати, които той смята за недостатъчни, за да се справят с болката му, което го подтиква да се обърне към уличните търговци, за да го снабдят с фентанил.

След първоначално разследване, съдебният лекар на окръг Лос Анджелис отложи обявяването на причината за смъртта, чието установяване може да отнеме седмици. Тези, които са го познавали, твърдят, че Пери е бил чист и трезвен преди смъртта си.

Пери написа в началото на мемоарите си с милиони продажби: „Здравейте, казвам се Матю, въпреки че може да ме познавате с друго име. Приятелите ми ме наричат Мати. И трябва да съм мъртъв."

