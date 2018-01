Швейцарският предприемач Морис Кренман от Цюрих редовно посещава планините около курорта Давос, където събира до 70 хиляди литра чист въздух за продан, пише в."Дейли мейл".

Swissbreeze, компанията на 25-годишния бизнесмен, филтрира събрания материал и го пълни в 8-литрови аерозолни флакони.

София - най-мръсната европейска столица

Те се продават за 25 долара и стигат за 120 вдишвания.

"Нашият швейцарски продукт ще повиши вашето настроение, ще проясни разума ви и ще ви накара да почувствате лек швейцарски полъх, където и да се намирате.

Въздухът в България поскъпва

Ние продаваме възприятия, а не обикновен продукт!", се казва в рекламата на артикула.

Check out our Instagram and follow us now! https://t.co/VWNcklIlnj pic.twitter.com/wjnxjGuwwY