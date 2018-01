Принцеса Шарлот - дъщерята на принц Уилям и съпругата му Кейт, започна да посещава детска градина близо до двореца Кенсингтън в Лондон, предаде Ройтерс.

На снимки, направени от бременната й майка, се вижда, че двегодишната Шарлот е усмихната, преди да започне да посещава частната детска градина Уилкокс в Кенсингтън.

УИЛЯМ, КЕЙТ И ПОРАСНАЛИТЕ ИМ ДЕЦА - СНИМКИ

На сайта си детската градина се представя като традиционна, стремяща се да поддържа "високи стандарти, отлични постижения и добри маниери".

Таксата е 3050 британски лири (4072 щатски долара) на срок за сутрините и 1800 лири за следобедите.

