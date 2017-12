Починалата пророчица, известна като Баба Ванга, е направила две пророчества за 2018 г., пише „Нюзуик” (Newsweek).

Едното твърди, че ще бъде открита нова форма на енергия на Венера. Венера понякога е наричана планета-сестра на Земята, така че каква е вероятността там да има съвсем нов вид енергия, която чака да бъде открита и вкарана в употреба?

„Венера е естествено място за изучаване, защото това е планета, подобна на нашата,” коментира Пол Бърн, планетарен геолог в Държавния университет в Северна Каролина.

Двете планети са с подобни размери, с подобна плътност и имат сходни гравитации. И все пак Венера е много по-различна от Земята – там е горещо, денят е по-дълъг от земната година и атмосферата е съставена почти изцяло от въглероден диоксид.

Учените все още се опитват да разберат какво точно има на повърхността на Венера. Последните данни оттам са събрани преди две десетилетия. Оттогава няма нова информация.

Европейската космическа агенция изпрати космическия кораб, наречен „Венус Експерс”, за да изучи атмосферата на планетата през 2005 г., като мисията приключи през 2014 г., когато свърши горивото. Подобен кораб изпратиха и японците.

Но нито една от тези мисии не се опита да проникне през дебелите облаци от въглероден диоксид на Венера, които блокират повечето стандартни инструменти за изучаване на повърхността.

Най-добрият залог на учените е радарът, но той е свързан с допълнителни разходи и усложнения.

НАСА включи проучване на повърхността на Венера в списъка си с приоритети в рамките на нашата слънчева система и обсъди потенциална мисия с Русия, но засега няма никакви реални планове.

А Венера е земен тип планета в обитаемата зона. Ако се намираше на няколко светлинни години щеше да бъде във фокуса на проучванията.

Въпреки всички неизвестни учените знаят, че повърхността на Венера е много по-млада, отколкото се смяташе преди: На цялата планета има само около хиляда кратера, а останалите са изтрити от потоци от лава или други видове повърхностни промени. Най-добрият начин наистина да разберем какво се случва там, смята Бърн, ще бъде да върнем проба в лабораториите на Земята, но това едва ли ще се случи скоро.

