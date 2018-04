Едно предсказание от 1999 година на американския учен Дейвид Геролд, който с плашеща точност отговаря как вижда бъдещето, в момента става популярно в социалнитe мрежи отвъд океана.

Дейвид казва, че в бъдеще ние ще имаме лични телекомуникационни асистенти, които ще организират живота ни и ще бъдат нов метод за комуникация. Така той предрича бъдещото изобретяване на смартфоните.

"Имам телефон, будилник, калкулатор, видео камера, фотоапарат, рекордер, уокмен и какво ли още не. В един момент, може би в следващите години, всичко това ще се обедини в едно устройство, подобно на кутийка, по-тънка от инч и по-малка от тесте карти", казва в своето интервю ученият.

Авторката на интервюто, Естер Шнайдер, публикува откъс от него в профила си в Туитър:

In 1999, I asked David Gerrold to write a "future of computing" prediction for the magazine where I was Technology Editor. Here's what he wrote. pic.twitter.com/UAMM0Pm4W6