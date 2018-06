Безпилотните летателни апарати (UAV) са въздухоплавателни средства, които нямат екипаж на борда си или пътници. Те могат да бъдат роботизирани дронове или дистанционно управлявани средства (RPV).

UAV могат да летят за дълги периоди от време с контролирана скорост и височина, те изиграват важна роля в много аспекти на авиацията.

ВИЖТЕ СНИМКИ НА 10 ДРОНА ПРЕДИ И ДНЕС

Дроновете стават все по-сложна и все по-достъпна технология през годините. Тяхната употреба започва като въздушно торпедо през Втората световна война и стига до използването им като въоръжени самолети по време на войната в Афганистан, пише ThoughtCo.

Експерти отбелязват, че дроновете позволиха на американските военни сили да обърнат хода на събитията в много конфликтни зони по света, без да рискуват живота на нито един войник. Но от друга страна технологията може да попадне в грешни ръце и вместо да заснеме прекрасни гледки от любителите на дронове, устройството може да се превърне в средство за шпиониране.

Българско дрон-видео спечели голяма награда в Ню Йорк

Тяхната история датира отдавна, като наченката прави изключителният изобретател Никола Тесла, който пръв предвижда идването на милитаризирани безпилотни устройства. Спекулациите в периода около 1898 г., когато ученият патентова своя „Метод и апарат с контролиращ механизъм на движещи се съдове и превозни средства“, говореха и за потенциалната употреба на система с дистанционно управление, която Тесла е развивал тогава.

„Изобретението ми ще се окаже полезно по много начини, но най-силната му стойност ще идва от неговия ефект – поради разрушителната си сила да може да създава и поддържа постоянен мир между народите“.

Преди да се стигне до физическото устройство „дрон“, в първите наблюдателни полети на военните сили пилотът се опитвал да уцели верния маршрут, а вторият летец рисувал щрихи от пейзажа долу върху скицник.

И така до 1907 г., когато германецът Юлиус Нойбронер – дресьор на пощенски гълъби и фотограф, конструира миниатюрна камера, която монтира на малък алуминиев нагръдник с ремъци и ластици, направени като за размерите на гълъб.

На Парижкото авиашоу през 1910 и 1911 г. той получил два златни медала за метода си на снимане. Изобретението се използва и за въздушно разузнаване по времето на Първата и Втората световна война.

in 1908 Dr Julius Neubronner patented a miniature pigeon camera activated by a timing mechanism. This made him the first performer of aerial photography by means of pigeon photographers https://t.co/2IoVB1ns75 pic.twitter.com/VVJJpPzzBN