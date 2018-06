Млад милионер раздаде цялото си богатство и имущество за благотворителност преди да умре.

През 2015 г. лекарите дават 7 месеца живот на Али Банат, но вместо това той бизнесменът оцелява 3 години, които прекарва в помощ за другите, пише The Sun.

Али е имал луксозен живот в Сидни, Австралия. Носил е дизайнерски бижута и дрехи, карал е скъпи коли. Но когато се разболява от рак последен стадий, всичко това спира да има значение за него.

Той решава да прекара последните си години като събира средства за нуждаещите се мюсюлмани.

Скоро Али се отървава от колите си, часовниците и дрехите си раздава на бедните.

Във видеото си "Gifted with cancer", Али казва, че ракът е подарък за него, защото му е дал възможност да се промени.

I'm raising money for MATW Africa Project with Ali Banat. Click to Donate: https://t.co/wHoFqjRed4 via @gofundme