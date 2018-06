Почитатели на конните надбягвания се събраха за фестивала в Роял Аскот близо до Лондон, който се провежда традиционно за поредна година.

Това събитие е и едно от най-важните по отношение на модата в страната за не малко дами.

Освен от господата, събитието е дългоочаквано и от жените, защото те използват повода да покажат най-красивите си шапки, някои от които с изключителен дизайн и внимание към детайла.

Royal Ascot е серия от конни надбягвания, организирани през юни. Провеждането им е традиция от далечната 1711 г., когато на престола е кралица Ана.

Празникът се организира заедно със състезанието Златната купа на Аскот, което привлича огромно медийно внимание и дава възможност на дамите да облекат най-елегантните си рокли.

Модата е станала важна част от събитието, което съчетава едновременно стари традиции и блясъка на модата.

Миналата година събитието не мина без някои неприятни изненади.

През 2017 г. в една карета към фестивала пътуваха принц Уилям и съпругата му Кейт Мидълтън. Те бяха в компанията на графа и графинята на Уесекс - принц Едуард и съпругата му принцеса Софи.

На слизане от каретата стана един гаф - графинята на Уесекс не успя да запази равновесие и тръгна да пада върху Кейт. Тя обаче реагира много бързо и улови с ръце принцесата.

This made my day! Sophie nearly falls onto Kate! 😂 (via Daily Mail) pic.twitter.com/dSmk4eimkt