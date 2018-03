Актрисата и режисьор на филми за възрастни Сторми Даниълс, която твърди, че имала сексуална връзка с Доналд Тръмп, преди той да стане президент, призна в телевизионно интервю, че през 2011 г. била заплашена, докато била на паркинг с детето си и предупредена да мълчи, предаде Ройтерс.

Сторми Даниълс, чието истинско име е Стефани Клифърд, каза в интервю пред телевизия Си Би Ес, че отивала на фитнес с детето си в Лас Вегас, когато я приближил непознат мъж.

Това се случило, когато Даниълс се съгласила да продаде историята си на списание In Touch през 2011 г., пише сп. "Харпърс базар".

"Той дойде до мен и ми каза: "Остави Тръмп на мира. Забрави тази история", сподели пред Андерсън Купър Сторми.

След това се навел, погледнал дъщеря й и казал:

"Какво хубаво момиченце. Ще е много неприятно, ако се случи нещо на майка й", след което си тръгнал, разказва актрисата.

Даниълс казва, че имала само веднъж интимна среща с Тръмп през юли 2006 г., но двамата останали във връзка около година.

Адвокат на президента платил на порнозвездата 130 000 долара няколко дни преди президентските избори през 2016 г., за да мълчи, отбелязва АП.

Тя заведе дело срещу президента на 6 март, тъй като заяви, че никога не е подписвала споразумение да мълчи за интимна връзка между тях.

Бившият й адвокат обаче, както и бившият й бизнес агент й оказали натиск да подпише декларации, с които да отрече, че е имала връзка с Тръмп, посочва ДПА. Тези декларации бяха публикувани от адвокат на Тръмп като доказателство, че такава връзка не е съществувала, отбелязва ДПА.

Белият дом не отговори на исканията на журналисти за коментар след излъчването на интервюто, добавя Ройтерс.

