Белгийска художничка и фотограф прави уникални снимки на остров Деке, един от най-малките в атол Пингелап, при пътуването си до Федеративни микронезийски щати.

Целта на Сане де Вилде е да изследва изключително рядкото генетично заболяване, обхванало почти целия остров – акроматопия - което причинява далтонизъм и свръхчувствителност към светлината.

Фотографът се опитва да разбере какво е да живееш в Пингелап и да си далтонист, което не се оказва лесна задача. Тя разказва как повечето хора разбират, че не могат да виждат всички цветове, когато започнат да рисуват или пишат нещо, казва тя за The Guardian.

"Това може да бъде момент на засрамване или чувството, че си изгубил нещо", казва де Вилде.

Вместо да набляга на тяхната цветна слепота сякаш е недостатък, тя решава да отпразнува уникалния им начин да виждат света.

Затова организира семинар, в който местните рисуват или пишат върху нейните снимки.

Colorblind - less colour make the world more colourfull. Thanks @sannedewilde for inspiring story about #Pingelap @TEDx @SPOTschiphol pic.twitter.com/Yk1CyJueTy