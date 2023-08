Новата екранизация на "Снежанка" събира все повече критични отзиви

Н овата екранизация на приказката "Снежанка и седемте джуджета" може би се проваля, съобщи Би Би Си. Класическата анимационна продукция на "Дисни" от 1937 г. трябва да получи своя игрална версия през следващата година, а вече събира все повече критични отзиви.

В новата игрална версия джуджетата отпадат от заглавието. Латинозвездата Рейчъл Зиглър трябва да влезе в ролята на приказната героиня и това стана причина за множество негативни отзиви в социалните мрежи още от 2021 г., когато компанията "Дисни" обяви кои ще бъдат актьорите в новия филм.

It just gets worse and worse....



The new Snow White says that the Prince was a creepy stalker and suggests that all scenes of the Prince could be cut



She’s a walking PR disaster for Disney pic.twitter.com/7QJGDIx5er