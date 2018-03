В тъмнината на пещера в централноафриканската страна Габон е открито ужасяващо същество с яркочервени очи и оранжеви люспи. На него попада ученият Оливие Теста. Той се изправя лице в лице с много странни и прекрасни наблюдения - но няма толкова странно, колкото това оранжево влечуго с пламтящи червени очи.

Първата им среща е през 2009 година.

"Първо се уверихме, че в пещерата има крокодили и когато взехме един от тях навън, беше ярко оранжев. Това беше невероятно", каза Теста пред CNN.

Малко се знае за мистериозните крокодили.

Но последните изследвания, водени от експерта по крокодилите Мат Шърли, са в посока, че това може да е съвсем нов вид.

