Природата е просто велика - небе, цветя, звезди, дъга, прекрасни брегове.

Но има и някои страни, за които е трудо да повярваме, че не са ефект или нейните красоти не са обработени с програма. Оказва се, че има места, които могат да ни изненадат и буквално завладеят.

И макар че повечето от тях са доста далеч от нас, насладете се на снимките, които показват красотата им в галерията ни -

НАЙ-РЕДКИТЕ И КРАСИВИ ПРИРОДНИ ФЕНОМЕНИ

Стълбата към луната е природно явление, което се наблюдава в Брум, Австралия, между март и октомври. Когато луната изгрява при пълнолуние, лъчите ѝ се отразяват в плитките части на водата и се създава красива илюзията, че има стъпала, водещи към луната.

4 милиона туристи посещават Австралия всяка година, но малцина от тях знаят за съществуването на това явление.

Приливът "капучино" е аномалия,

при която морето създава гъста кафява пяна, напомняща на популярната напитка. Гъстата кафява пяна е достатъчна да скрие плажа и крайбрежните къщи.

Cappuccino Coast или Прибрежный капуччино - очень редкий природный феномен,... pic.twitter.com/HXyw0rUP0r — Катюшка Лапочка (@SashTam) May 18, 2017

Пяната получава кафяв оттенък поради замърсяване, остатъци от риба и водорасли. Макар че има апетитен външен вид, определено не си заслужава да опитате този вкус на небцето.

Една от най-изумителните гледки на света - плажът на остров Ваду, Малдивите.

Получава се фосфоресциращото явление, с което са известни. Учените са установили, че синята светлина идва от планктон, който реагира при контакт с кислород.

Vaadhoo Island in the Maldives🌊🌜✨ pic.twitter.com/AZSNwLfl1L — jennifer hall (@jhall3497) August 15, 2017

Замразените дървета в Лапландия - снимките на тези ледени дървета са направени през 2015 г. Те замръзват, когато температурите падат до под минус 40 градуса.

Някои от тях са подредени като Стоунхендж.

Мълнията "земя-облак", понякога наричана "възходяща мълния", е със заряд между земята и облака, иницииран от някакъв обект на земята. Мълниите „земя-облак” са често срещани при високи кули и небостъргачи. Американският учен Том Уорнър се занимава с изследване на мълнии повече от 15 години. Той анализира около 800 снимки и отбеляза, че на 40 светкавицата се издига.

Ground to cloud lightning in Wichita Falls, TX this afternoon. pic.twitter.com/Bbo616qOHI — Vortex Chasers (@vortexchasers) May 19, 2017

Многобройни дъги по едно и също време - за последните 250 години са регистрирани само 5 случая на тройни дъги. Въпреки че до 2011 г. учените не вярваха в съществуването на такива явления, очевидци представят доказателства в снимкi. Оказва се, че когато лъчите на светлината преминават през най-малките капчици вода във въздуха, виждаме обикновена дъга. Ако част от светлината се отразява в обратната посока, се получава двойна или дори тройна дъга.

Just minutes after reading the story of God's promise to Noah in Genesis 9! Double rainbow, full arc across the sky. pic.twitter.com/cgIgwcGx — Elizabeth Bradford (@liz_bradford) July 15, 2012

Серните извори в Исландия - пейзажът около геотермална зона Hverir е белязан от димящи езера, зловещи вулканични кратери и бълбукащи кални басейни.

За да не се изгорят, местните водачи водят туристи по павирани пътеки. Ако случайно излезете от този път - можете сериозно да се изгорите.

Hverir, a geothermally active area along the volcanic landscape in northeastern Iceland. Geomagnetic storms produced the auroral display in the starry night sky while ghostly towers of steam and gas venting from fumaroles. https://t.co/tf8ioZdjXv pic.twitter.com/RKMUDxwaGa — John Worobec (@john_worobec) January 1, 2018

Най-голямата вълна в света се вижда два пъти годишно, между месеците февруари и март, от Атлантическия океан на мястото, където река Амазонка в Бразилия се влива в океана. Този феномен е известен като Pororoca, което на местният език тупи означава "голям, разрушителен шум“. Приливната вълна може да бъде чута около 30 минути преди да дойде. Тя е толкова мощна, че може да унищожи всичко по пътя си – дървета, къщи и животни.

Вълната е висока до 4 метра и пътува около 13 км във вътрешността по течението на река Амазонка. Тя може да се задържи за повече от половин час.

A #phenomenon called Pororoca occurs when Atlantic tides meet the Amazon river in Brazil, the longest wave on Earth pic.twitter.com/3rK7jzIH — Kon-Tiki (@KonTikiFilm) February 11, 2013

