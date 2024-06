Клубове с компаньони в Токио водят жени до проституция

Ю изпитва прилив на вълнение, когато влезе в бара за първи път – нетърпелива да се срещне с очарователния млад компаньон, когото следва от години онлайн, разказва CNN.

През онази студена януарска вечер миналата година те си бъбрят и пият шампанско – първата от многото срещи, които ще накарат Ю (прякор, за да се защити анонимността й) бързо да се влюби.

41-годишната Ю, лекар и разведена майка на две деца, скоро започва да прекарва всяка свободна минута с него в бара в главния квартал на червените фенери в Токио, оставяйки хиляди долари за алкохол.

В замяна той обсипва Ю с внимание и дребни подаръци, като дори отпразнува рождения й ден с нея и обещава да й купи пръстен.

„Той каза: „Ти си моята приятелка“, сподели Ю. "Повярвах му."

Ю казва, че, красивият компаньон на около 20 години, я насърчил да отвори сметка в бара, която бързо излиза извън контрол.

Тогава парите й свършиха – и всичко се промени.

Тъй като Ю няма начин да плати 25 милиона йени (около 165 000 долара), които дължи на бара, той казва, че ще се погрижи за дълга. Но сега тя ще трябва да му се издължи – а, проституцията е единственият начин да събере парите.

Ю е една от стотиците жени, принудени да продават телата си, след като посещават така наречените „клубове с компаньони“ в Япония, казаха експерти пред CNN.

Има повече от 300 от тези места в неоново осветения квартал Кабукичо в Токио, предлагащи мъжка компания на самотни жени.

Въпреки че не всички компаньони експлоатират своите клиентки, властите казват, че някои клубове са свързани с организираната престъпност, докато активисти казват, че хлабавото регулиране на индустрията е позволило злоупотребата да се разпространи.

Съгласно действащите закони всеки над 18-годишна възраст може да влезе в клубовете и усилията на законодателите да въведат по-строги защити досега се провалят.

Случаите на екстремни дългове, експлоатация и сексуален трафик нараснаха след премахването на ограниченията на COVID-19 през 2023 г., казват активисти, като жените се стичат в клубовете с компаньони след няколко години изолация.

Миналата година полицията в Токио арестува 140 души за предполагаема проституция в Кабукичо, според обществената телевизия NHK - трикратно увеличение спрямо предходната година. От задържаните 40% са казали на полицията, че са искали да изплатят дългове, натрупани в клубовете с компаньони.

С нарастването на подобни случаи властите създадоха линии за помощ за жертви и арестувани компаньони за предполагаемо принуждаване на задлъжнелите си клиенти да проституират.

През декември полицията в Токио инспектира 176 клуба-компаньони в Кабукичо и откри регулаторни нарушения в 75% от местата, главно за неясно показване на цената на алкохола и за поставяне на менюта извън полезрението.

„По същество това е романтична измама“, каза Аяка Шиомура, член на горната камара на парламента на Япония, който неуспешно настоява за по-добри предпазни мерки срещу експлоататорски клубове с компаньони.

„Някои от тези жени са с промити мозъци и си мислят, че наистина излизат с тези компаньони. Това е порочен, лош цикъл" добави Шиомура.

Цената на любовта

За много жертви този цикъл започва онлайн, особено в социалните медии – където компаньоните развиват своята популярност и трупат фенове, когато локдаун принуждава техните клубове да затворят.

28-годишният Миками Руи е работил като компаньон през последните 10 години и казва, че през по-голямата част от кариерата му клубовете не са били много известни. Но „информираността се разпространява в Япония“ поради платформи като Instagram, TikTok и X, където компаньоните „работят много усилено, за да станат по-популярни“, каза той.

Въпреки че настоява, че никога не е принуждавал клиент да проституира, той признава, че преди е убеждавал жените да харчат далеч над възможностите си.

Сега Руи твърди: „Забавлявам жените, без да ги притискам за пари... Придържам се към това, което могат да си позволят.“

В тези приложения компаньоните флиртуват с потенциални клиенти, за да ги привлекат да посетят клубовете, каза Хидемори Ген, адвокат в Токио, който предоставя консултации за жертви на сексуално и гангстерско насилие.

Често компаньоните се насочват към уязвими млади жени, като им източват спестяванията им и след това ги принуждават да проституират, за да изплатят дълговете си към бара, каза Ген.

Ю гледа видеоклиповете на компаньона в YouTube в продължение на две години, преди да отиде в неговия клуб – тази първа среща полага основите на едностранни отношения и фалшиви обещания.

След тази първа нощ той й пише с молба да я види отново – така че Ю посещава клуба отново. Скоро той я води в ресторанти и наргиле барове, като й обръща специално внимание „в сравнение с други момичета“, каза тя. Той говори за ходене на местата, които тя иска да посети, като Дисниленд или популярната островна дестинация в Япония Окинава.

Този вид специално внимание е причината жертвите – някои само на 18 години – често искрено да вярват, че компаньоните са техни гаджета, каза Шиомура.

Понякога компаньоните може да правят секс с клиентите си „рано“, за да установят интимност, като казват неща като „обичам те“ и „хайде да се оженим“ – някои дори стигат до среща с родителите на жените, каза тя.

През цялото време Ю трупа сметки, които не може да плати.

Баровете с компаньони често предлагат големи отстъпки за нови клиенти, като ги примамват с евтини напитки и след това вдигат цените, след като се пристрастят – като някои бутилки алкохол струват до 6000 долара.

Много компаньони също така насърчават клиентите да държат сметката си в бара отворена в продължение на седмици – това е начинът, по който дълговете могат да достигнат огромни размери, твърди CNN.

„Той ме попита: „Как ще ми върнеш парите?“ и когато казах, че не знам, той каза: „Отиди в чужбина да проституираш“, каза Ю.

„Не исках. Но той каза, че това е единственият начин и че мога да правя 8 милиона йени (около $53 000) на месец."

Отчаяна и без никакви спестявания, Ю започва да работи като проститутка в Япония и китайските територии Макао и Хонконг.

Тя каза, че не е имала чувството, че има избор.

„Работихме на смени от над 10 часа. На всеки час имаше шоу и ме избираха, след което ме купуваха. Наистина ме натъжи да видя около 100 момичета, включително и аз, да бъдат купувани“, каза тя.

„Когато тялото ми беше изтощено или се чувствах слаба, мислех, че ще бъде по-лесно да умра. Мислих за това много.”

Обзета от срам и гняв към себе си, тя не казва на приятели или семейството си за положението си.

Шиомура каза, че дори когато са експлоатирани, много жени все още гледат на компаньоните като на свои гаджета и искат да ги подкрепят.

„Мисля, че това ви казва колко дълбок е този контрол върху ума“, каза тя.

Без регулации, без облекчения

Ген казва, че е видял петкратно увеличение на случаите като този на Ю само през последната година.

„Миналата пролет, когато излязохме от пандемията и свалихме маските, тогава консултациите относно клубовете с компаньони се увеличиха драстично“, каза той.

И законите не увеличават регулациите, позволявайки на експлоататорските клубове с компаньони да продължат своите сенчести практики, казва CNN.

Шиомура миналата година предложи законопроект в парламента, който призовава за правителствени разследвания, кампании за информиране на обществеността, консултантски услуги и помощ за намиране на работа за жертвите.

Отхвърлен от управляващата партия, законопроектът не успя да бъде приет, като някои критици твърдят, че клиентките носят отговорност за посещенията на клубовете с компаньони и безотговорното харчене.

Това означава, че до голяма степен зависи от компаньоните и клубовете компаньони да се саморегулират – което някои обещаха да го направят. От април повече от дузина оператори на клубове-компаньони в Токио – всеки притежаващ няколко заведения – казаха, че ще откажат достъп на жени под законовата възраст за пиене на 20 години и ще попречат на клиентите да натрупат огромни дългове.

Руи, компаньонът, приветства регулациите, като каза, че клубовете, които нарушават указанията, трябва да бъдат затворени.

Но има много повече клубове извън тези, притежавани от 13-е оператори, които са обещали да следват новите самоналожени правила – и няма такъв ангажимент на национално ниво. Дори в Токио Шиомура изрази съмнения относно това дали клубовете ще изпълнят обещанията си и каза, че ще внесе отново отхвърления законопроект, ако проблемът продължи.

„Много хора казват, че това е лична отговорност на жената. Но не бих посмяла да си помисля това“, каза тя. „Мисля, че има проблем с японското общество, което гледа на телата на такива млади жени, млади жени в тийнейджърска възраст и на 20 години, като на продукти.“

И има малко облекчение за жертвите, чийто живот вече е преобърнат.

Ю вече не се вижда с компаньона, който според нея я е освободил от дълга й, след като е изплатила по-голямата част от него. Но със сметки за покриване и тежък дълг по кредитната си карта, тя все още се чувства в капан.

„Все още проституирам, защото не мога да си позволя да напусна. Не искам да върша тази работа. Имам чувството, че ще се разпадна“, каза Ю.

„Стигнах дъното. Не знам дали мога да започна отначало.“

