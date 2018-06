Организаторите на конкурса "Мис Америка" премахнаха кръга по бански, като обясниха, че повече няма да оценяват участничките по техния външен вид, съобщи Асошиейтед прес.

Гретчен Карлсън, бивша Мис Америка, която ръководи попечителския съвет на конкурса, обяви промените в телевизионното предаване "Добро утро, Америка".

Тя каза, че ще бъде променен и кръгът във вечерно облекло и журито вече няма да оценяват участничките по избрания тоалет и нещо повече - ще бъдат допускани момичета от "всякакви форми и размери", съобщава CNN.

"Ние няма повече да оценяваме външния вид, защото се интересуваме от това, което Ви прави такава, каквато сте" - каза тя.

Промените са заради скандала, който избухна през декември миналата година, когато бивши ръководители на конкурса се присмяха на интелигентността и личния живот на победителки в него.

Това предизвика промени в ръководството и на трите водещи длъжности бяха назначени жени.

Промените ще бъдат въведени още на тазгодишния конкурс през септември.

Премахването на бански костюми не е единствената промяна, която предстои в конкурса с 97-годишна история.

Карлсън каза, че състезателите ще могат да носят "каквото и да изберат".

По време на състезанието, участничките ще трябва да споделят как ще подобрят и развият идеите и инициативите, които защитават.

Претендентките за короната ще имат възможността да разговарят с журито за личните си и професионални успехи, за бъдещите им цели, ако спечелят, както и какви таланти притежават. Целта е да се разкрие част от индивидуалността на всяка една от участничките, а не да се оценява само външността им.

Официалният профил на "Мис Америка" в Туитър пусна клип, на който се вижда бял бански, който изчезва с дим и с хаштаг #byebyebikini.

Конкурсът Мис Америка ще се проведе на 9 септември в Атлантик Сити.

We’re changing out of our swimsuits and into a whole new era #byebyebikini #MissAmerica2019 pic.twitter.com/08Y7jLFxhs