Гражданите да избягват „кучешката поза“ в секса - за това призова южноафриканският министър на здравеопазването Аарон Моцоаледи. По думите му тя може да предизвика сърдечен и мозъчен удар при мъжете. За това сочат резултатите от проучване на министерството, което то е провеждало в продължение на три години.

„Кучешката поза“ е най-трудната и най-стресираща за мъжът. Прилагам само част от изследванията, които ще бъдат публикувани на уебсайта на министерството, посочи министърът.

Министърът обръща внимание на това, че поза, в която мъжът при полов акт коленичи или стои прав, причинява силно изпомпване на кръвта, което пък предизвиква стрес, умора или „запушване на вените на краката“, което от своя страна води до инсулт.

