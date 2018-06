Първата дама на САЩ Мелания Тръмп се появи за първи път на обществена проява, след като преди три седмици претърпя бъбречна процедура, предадоха Асошиейтед прес и ДПА.

Във видеото горе си припомнете повече за процедурата

Госпожа Тръмп присъства на прием в Белия дом за близките на военни, които са изгубили живота си в конфликти. Тя бе на първия ред в залата, в която се проведе приемът, на който кратка реч произнесе президентът.

В Туитър бе качено и видео на първата дама, в което се вижда как тя е облечена с черна рокля без ръкави и как минава през Източната стая на Белия дом, придружавана от Тръмп.

First public appearance by @FLOTUS in just under a month at the Gold Star Families reception to ihht. Good to see her doing well. pic.twitter.com/p6pCB4UPbi