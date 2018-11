Мелания преобрази Белия дом за Коледа. Вижте

Първата дама на САЩ Мелания Тръмп представи тазгодишната коледна украса на Белия дом, като декорът й е вдъхновен от лайтмотива "Съкровищата на Америка", предаде Асошиейтед прес.

Самата госпожа Тръмп е участвала в проекта, включващ и дърво, украсено от семейства, изгубили близки във войната в Ирак.

В украсата са включени дръвчета и типични пейзажи от градовете Ню Йорк, Сейнт Луис, Чикаго и Сан Франциско.

The People’s House @WhiteHouse is ready to celebrate Christmas and the holiday season! pic.twitter.com/oejKW3mC15