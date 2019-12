Блясък, елхи, патриотизъм: Коледната украса на Мелания Тръмп

П ървата дама на САЩ показа коледната украса на Белия дом, пише сп. „Тайм“.

Тази година темата е „Духът на Америка“. Мелания качи видео в социалната мрежа „Туитър“, на което се вижда президентската резиденция, пълна с коледни светлини и поне няколко елхи.

“The Spirit of America” is shining in the @WhiteHouse! I am delighted to share this beautiful exhibit of patriotism for all to see, and excited for everyone to experience the beauty of the #Christmas season! pic.twitter.com/qGxxl9qBrd