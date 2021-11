Медицинско чудо: бебето, което се роди 420 гр

Б ебе, родено в 21-а гестационна седмица в Алабама миналата година, е най-малкото недоносено бебе в света, което оцелява, според книгата на Гинес за световни рекорди, пише Live Science.

Къртис Мийн и неговата сестра близначка Сася Мийнс са родени на 5 юли 2020 г. в болницата на университета на Алабама в Бирмингам. Близнаците, които са в едва 21-а гестационна седмица, имали по-малко от 1% шанс за оцеляване.

Те са се родили 19 седмици или 132 дни по-рано.

„Числата показват, че бебетата, родени толкова малки, имат минимални или никакви шансове за оцеляване“, казва д-р Брайън Симс, професор по педиатрия в университета, който е бил дежурният лекар, когато майката на близнаците, Мишел Бътлър, пристига в болницата.

Малката Сася не се повлияла от грижите на медицинския екип и починала ден след раждането, но сърдечният ритъм и нивата на кислород на Къртис започнали да се подобряват.

