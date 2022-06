Мария Бакалова с ключова роля във филма на Marvel "Пазители на Галактиката 3"

Б ългарската актриса Мария Бакалова, която набра популярност след филма "Борат 2", ще стане част от голямото семейство на Marvel с ключова роля в "Пазители на Галактиката 3". Това сподели тя в платформата Instagram, където показа колко развълнувана е от предоставената възможност.

"Честно! Аз съм най-щастливият, най-радостният човек на този свят. Беше ми толкова трудно да запазя в тайна този проект и не мога да повярвам, че вече е факт!", написа популярната българка в свой пост, който показва заснета статия по темата от сайта Deadline.

Тя отправи своите благодарности и към Джеймс Гън, който е сценарист и режисьор на третата и последна част от трилогията "Пазители на галактиката" и към целия екип, взел участие в проекта.

Подготвянето на продукцията приключи през месец май. Подробностите за сюжета на извънземния филм - продължение на "Пазители на галактиката" от 2014 г. и "Пазители на галактиката 2" от 2017 г. се пазят в тайна, както повелява традицията на Marvel. Предходните филми успяха да донесат на продуцентската компания общо над 1,6 млрд. долара. Предстоящото издание е 32-рото заглавие във филмовата вселена на Дисни.

Премиерата на част 3 е насрочена за 5 май 2023 г.

Yes yes yes, okay, I guess I should be surprised it took you guys this long to get this one. @MariaBakalova96 is incredible. #gotgvol3 https://t.co/4lPsmut3q7