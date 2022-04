Трепанация - най-древната черепна „операция“

А рхеологически находки в различни части на света показват древна техника за лечение, която днес би била немислима без опитни неврохирурзи извън високотехнологичните операционни зали. Откритията свидетелстват за познанията на древните хора отпреди 5-6 хил. години пр. Хр. да правят рискови манипулации върху човешки и животински черепи.

Разкопки в различните краища на света свидетелстват, че трепанациите не се появяват на едно определено място, откъдето след това да се разпространяват, а паралелно възникват в различни точки от земното кълбо. Освен че се предават поколения напред, рисковата техника се среща в различни епохи – от неолита чак до XII – XIII век сл. н.е.

България не е изключение и български археолози откриват, че народите, живеели по нашите земи, също са били вещи в прилагането на сложната техника.

Най-старата хирургична операция

Трепанацията представлява древна техника за отваряне на дупка в човешкия череп, при която болното място се достига след пробиване на костната стена със специален инструмент. Това е т.нар. реална или хирургична трепанация. Мястото за „обезболяване“ разпознавали, благодарение на знанията си за животинския, а от там и човешкия череп.

