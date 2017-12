„Защо пък само касови филми?“ и „Как определяш кой филм е касов?“ са двата въпроса, които ми се задават най-често в края на всяка година, в която съм правил такава класация досега. И на двата въпроса има прости отговори.

Защо правя класация само от касови филми ли? Ами защото е различно. Защото поне в три четвърти от годишните филмови класации ще откриете едни и същи заглавия като Call Me By Your Name, половината от които дори не са стигнали до българските киноекрани под формата на нещо повече от 2-3 ексклузивни прожекции по малките арткина в столицата.

Защото не обичам да гледам читателите ми от въображаем пиедестал, на какъвто се поставят повечето филмови критици, страдащи от стандартни форми на снобизъм и академична арогантност. И не на последно място, защото сред филмите по киносалоните в страната ни, напук на апокалиптичните представи, често прокарвани в публичното пространство от споменатите в предишното изречение сноби, достатъчно често има добри заглавия, за да бъде българинът киноман, дори и да не посещава ежемесечно малките арткина в София.

Що се отнася до втория въпрос, критерият за филмите, които могат да попаднат в личната ми класация, е прост: бюджетът им трябва да надвишава сумата от 50 милиона долара. Точно заради този така зададен критерий тук не съм включил някои от любимите ми заглавия за годината като „Късметът на Логан“ или „Джон Уик: Част втора“ и пак заради това класацията ми започва с хорър филм, който не е „То“ въпреки забележителния комерсиален успех на адаптацията по романа на Стивън Кинг.

Ако тези отговори на въпросите ви задоволяват, надникнете в галерията ни и вижте кои са най-добрите блокбъстъри за изминалата година според мен.

