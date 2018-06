В езерото в Хайд парк бе инсталирана първата голяма творба на открито във Великобритания на родения в България художник Христо Явашев - Кристо, съобщиха британски медии.

Конструкцията може да бъде видяна до 23 септември.

Работата си по инсталацията "Мастаба" от скупчени варели, която ще се носи по водите на езерото, творецът започва в началото на април.

Мастабите са гробници с трапецовидна форма, характерни за Древен Египет. Инсталацията на Кристо е съставена от 7 506 варела. Теглото ѝ е 500 тона.

