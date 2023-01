Комплекс на Електра: Когато привързаността на дъщерята към бащата се превърне в желание

Л юбовта и привързаността между децата и родителите са естествени. Начинът, по който сте отгледани, и по-специално количеството любов и подкрепа, които получавате, може да повлияе на развитието ви като възрастни. Но когато чувствата на любов и привързаност на детето преминат във форма на желание, това може да е сигнал за по-дълбок комплекс на психичното здраве.

Една от недоказаните теории за психосексуалното развитие, създадена от Зигмунд Фройд, описва това преживяване като засядане във "фалическата фаза" на развитието, което предизвиква Едипов комплекс.

Комплексът на Електра е допълнителна, макар и също така недоказана теория, разработена от Карл Юнг, ученик на Фройд, и се фокусира върху подобни чувства, които могат да изпитват децата от женски пол.

Какво представлява комплексът на Електра?

Комплексът на Електра е до голяма степен опровергана теория, която описва, че детето от женски пол изпитва специфични чувства към родителя от противоположния пол - бащата, включително:

Според създателя ѝ Карл Юнг детето, изпитващо комплекс на Електра, може да има и конкурентен нагон спрямо родителя от същия пол.

Теорията за комплекса на Електра понякога се смята за женски аналог на теорията за Едиповия комплекс, компонент от психосексуалната теория за развитието на Зигмунд Фройд. Комплексът на Електра обаче не е фройдистки термин. Това е разширение на неговата теория, създадено от Карл Юнг, използвано специално за определяне на чувствата при жени-деца, които са фиксирани върху бащите си.

Въпреки че много деца изпитват чувства, които могат да съответстват на описанието на теорията за комплекса на Електра, това не е приета теория или състояние в съвременната психотерапия.

Коя е била Електра?

Легендарен персонаж от древногръцката трагедия, Електра е дъщеря на цар Агамемнон и Клитемнестра. Когато цар Агамемнон е убит, тя помага да бъде спасен по-малкият ѝ брат Орест, като го изпраща да се скрие. Когато той се завръща от изгнание, Електра убеждава брат си да ѝ помогне да убие майка им Клитемнестра и новия ѝ любовник, които са отговорни за смъртта на баща им, цар Агамемнон.

За разлика от Едип, Електра не се омъжва за родителя си от противоположния пол. Вместо това тя се омъжва за Пилад, един от приятелите на брат ѝ.

Кога се появява комплексът на Електра?

Оригиналната теория на Фройд за психосексуалното развитие се състои от 6 фази. Всяка фаза включва аспекти на съзряващите усещания за удоволствие и нарастващото чувство за самоидентификация.

Тези фази включват:

Макар и емпирично недоказано, Фройд смята, че децата преживяват по-голямата част от развитието на сексуалната си идентичност между 3 и 5 години, или фалическата фаза. Теорията му предполага, че това е и фазата, в която децата могат да изпитат Едиповия комплекс или комплекса на Електра, който той смята за естествена част от развитието.

Спорове относно пола

Комплексите на Електра и Едип вече не са широко приети сред съвременните психотерапевти и анализатори. И двете ранни теории остават очарователна перспектива за детското развитие и историята на психоанализата. Появиха се обаче по-нови теории, които обясняват привързаността между децата и родителите без компоненти на сексуалността или прекомерен фокус върху пола.

История и предистория

В оригиналната теория на Фройд за Едиповия комплекс както мъжките, така и женските деца с родителска фиксация попадат в една и съща класификация. Фройд фундаментално е вярвал, че и момичетата, и момчетата преживяват психосексуално развитие в едни и същи фази. Ето защо той е смятал, че Едиповият комплекс уместно описва този тип преживявания и при двата пола.

Заслугата на Карл Юнг е, че през 1913 г. разширява теорията за Едиповия комплекс, като разделя комплекса на момчета и момичета. Юнг предполага, че неговият комплекс на Електра е начин да се дефинират ясно чувствата на желание на момичето към бащата.

Това ли е женската версия на Едиповия комплекс на Фройд?

Първоначално Юнг е възнамерявал комплексът на Електра да бъде женският аналог на Едиповия комплекс. Фройд обаче никога не е подкрепял тази допълнителна класификация. По същия начин може да се окаже прекалено опростено да се нарече комплексът на Електра женска версия на оригиналния Едипов комплекс на Фройд.

Теорията на Фройд за психосексуалното развитие

Фройд смята, че теорията на Юнг за комплекса на Електра създава ненужно разделение. Според неговата оригинална теория Едиповият комплекс не е свързан с определението на възрастните за сексуално желание към родителя. В Едиповата теория на Фройд децата могат да развият желание да притежават родител, защото този родител може да представлява задоволяване на потребност.

Когато детето се развива сексуално, това задоволяване на потребността може да се превърне в сексуален стимул. Въпреки това концепцията за секс и сексуалност не е нещо, което детето обикновено разбира на тази възраст. Фройд е смятал, че както децата от мъжки пол, така и тези от женски пол по време на психосексуалното си развитие първо се фиксират върху майка си - основното средство за задоволяване на потребности.

Около 3 до 5-годишна възраст децата преминават през фазата на фалическото развитие, при която и момичетата, и момчетата могат да се фиксират върху половия орган. Фройд обаче предлага разграничение между момчетата и момичетата по време на тази фаза.

По време на фалическата фаза Фройд теоретизира, че момичетата може да осъзнаят, че са физически различни от момчетата, разбирайки, че им липсва мъжко полов орган. Фройд нарича това "завист към мъжкия полов орган". Момичетата могат също така да научат, че майка им няма мъжки полов орган по време на тази фаза. Теорията на Фройд предполага, че това може да накара момичетата подсъзнателно да обвиняват майка си, че по някакъв начин ги е "кастрирала".

Разсъжденията на Юнг

Въпреки че Фройд разглежда женските преживявания в своята теория за Едиповия комплекс, Юнг смята, че първоначалната теория на Фройд е твърде силно ориентирана към обяснение на поведението на мъжете. Затова Юнг отделя женската теория със собствен етикет - комплекс на Електра. Това е неговият опит да запълни пропуските в знанията на Фройд, свързани с психосексуалното развитие на момичетата.

Според теорията на Юнг комплексът на Електра се смята за типична част от фалическия стадий на психосексуалното развитие. В тази теория обаче се посочва също, че е възможно човек да "заседне" в тази фаза. Характеристиките на комплекса на Електра обикновено се разглеждат като преходна фаза от развитието на момичетата.

Това е моментът, в който първичният id на женското дете - подсъзнателната част от Аз-а, присъстваща от раждането - може да го накара да се отдалечи от майка си поради концепцията на Фройд за завистта към мъжете.

През този период момичетата могат да станат притежателни към бащите си и да изпитват омраза към майките си.

Его и суперего

С напредването на психосексуалното развитие децата от женски пол скоро могат да започнат да развиват своето его, а след това и суперего. Това са компонентите на личността, които в крайна сметка ръководят съзнателните решения и морала.

С развитието на егото поведението на комплекса на Електра обикновено отслабва и момичетата започват отново да се идентифицират с майките си.

Но понякога тези чувства на притежание и желание към бащината фигура не избледняват с развитието. Фройд смята, че това се дължи на неразрешени вътрешни конфликти по време на фалическата фаза. Тъй като комплексът на Електра остава недоказана теория, възможните причини за неразрешен вътрешен конфликт по време на фалическата фаза остават научно неустановени.

Възможно е неблагоприятните преживявания в детството, като например травмата, да са фактор, допринасящ за развитието на комплекса на Електра.

Te са свързани с много други състояния, включително:

