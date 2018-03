Поп звездата Кейти Пери, която стана известна с "I Kissed a Girl“, стана обект на оживени обсъждания в социалните мрежи.

Причината – "открадна" целувка от момче, което не се зарадва толкова, колкото би трябвало.

Един от участниците в новия сезон на American Idol" по ABC, Бенджамин Глейз на 19 години, се изправи пред журито, състоящо се от Лайънъл Ричи, Люк Браян и Кейти Пери.

Журито го попита приятелски, припомняйки песента на Кейти Пери от 2008 г. ,дали е целувал момиче.

19-годишното очевидно притеснително момче от Оклахома отговори отрицателно, събуждайки интереса на Кейти Пери.

Тя го привика по-близо до масата на журито и недвусмислено му посочи бузата си, приканвайки го усмихнато да я целуне.

"An Unwanted Kiss on ‘American Idol’" by KATHERINE ROSMAN via NYT “I wanted my first kiss to be special,” said the contestant Benjamin Glaze.https://t.co/MJMjESXJEe pic.twitter.com/s3nz9yWm5O