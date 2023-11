Кейт Мидълтън посети център за подпомагане на семейства с малки деца в Лондон

К ейт Мидълтън заряза стилните костюми и подаде ръка за помощ, когато посети център за подкрепа на семейства с малки деца в Барнет, северен Лондон.

41-годишната принцеса на Уелс се отправи към Sebby's Corner, за да даде тласък на инициативата на Кралския център за ранна детска възраст в навечерието на Коледа.

Kate Middleton helps out during a visit to a baby bank in Barnet which supports struggling families in the lead-up to Christmas https://t.co/wIQUfrbFFA pic.twitter.com/cmaLE6mUJf — Daily Mail Online (@MailOnline) November 24, 2023

Кралската особа изглеждаше непринудено, докато разговаряше с персонала и помагаше за подреждането на рафтовете с книги и играчки.

Кейт, която превърна Early Years Development в основата на своята работа в кралското семейство, носеше лек грим, които се съчета перфектно с бизнес небрежния ѝ външен вид.

Напоследък външният вид на принцесата проектира целенасочен бизнес образ и тя стои далеч от роклите, които предпочиташе досега.

Това накара мнозина да се запитат дали има ново лице в екипа на принцесата или има съветник по стила.

Sebby's Corner е създаден през януари 2021 г. и предоставя вещи на семейства в нужда в Барнет, Хартфордшир и Лондон.

The princess of Wales Kate Middleton ditched her power suits today as she gave a helping hand as she visited a baby bank in Barnet, north London pic.twitter.com/fVXqm44QHx — X Viral News (@XViralNews7) November 24, 2023

Семействата се насочват от голяма мрежа от партньори, която включва професионалисти като акушерки, здравни посетители и учители.

Това съвпадна със стартирането на нейната нова кампания Shaping Us“, за да подчертае важността на ранните години от детството и как това, което ни се случва през това време, може да оформи живота ни като възрастни.

Източник каза за Кейт: „Тя разперва криле и създава обществена осведоменост по важни въпроси, които са близо до сърцето ѝ. Хората седнаха и обърнаха внимание.

„Това е кампания за цял живот за нея и фактът, че беше толкова добре приета, ѝ даде огромно количество увереност.“

От отварянето си, Sebby's Corner е подкрепил над 5000 семейства и е отбелязал нарастване на препоръките от година на година.

Подхранвани от местните общности, те осигуряват жизненоважен спасителен пояс за семействата при всякакви трудни обстоятелства.

Посещението идва след като Центърът за ранна детска възраст на Кралската фондация публикува „Индекс на проблемите“, който установи, че 1/3 от широката общественост посочва финансовия натиск като най-големия проблем, пред който са изправени родителите и полагащите грижи през 2023 г.

По време на посещението си принцесата научи за решаващата работа, която центровете за помощ за малки деца извършват в Обединеното кралство, за да доставят основни артикули на семействата, включително дрехи, пелени, тоалетни принадлежности и бебешко оборудване.

ALSO https://t.co/gFtY2bRg5s Kate Middleton helps out during a visit to a baby bank in Barnet which supports struggling families in the lead-up to Christmas https://t.co/oQRiuwTmAt ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) November 24, 2023

Има повече от 200 центрове за помощ на малки деца в цялата страна, всички от които в момента виждат нарастващо търсене на техните услуги.

Както беше подчертано в кампанията Shaping Us, която Кейт Мидълтън стартира през януари, нашите взаимоотношения, опит и среда в най-ранните ни години полагат основите, които оформят останалата част от живота ни.

Центровете за подкрепа на семейства с малки деца могат да помогнат за облекчаване на някои от стреса и напреженията, с които се сблъскват, и на свой ред да дадат на родителите и лицата, които се грижат за тях, капацитета да осигурят грижите, които са толкова важни за бебетата и много малките деца. Подкрепата на родителите и лицата, които се грижат за тях, които правят всичко по силите си, за да осигурят семействата си при невероятно трудни обстоятелства, е от съществено значение и може да има променящо живота въздействие.