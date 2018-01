Космосът е опасно място и прекарването на времето далеч от гравитацията има своето въздействие върху човешкото тяло, както много астронавти откриват след завръщането си на Земята, пише BBC.

Но какви са рисковете?

Японският астронавт Норишиге Канаи влезе в новинарските заглавия след като обяви, че е пораснал с 9 см само за три седмицина борда на Международната космическа станция.

Той по-късно призна, че е преизчислил грешно фигурата и всъщност разликата е само 2 см. Въпреки това значителни изменения на височината са нормални за астронавтите, които прекарват времето си в Kосмоса.

