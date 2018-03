Близка до американската актриса Камерън Диас сподели в интервю, че тя не възнамерява да се връща към киното.

Това съобщи лично колежката ѝ Селма Блеър. Тя каза, че Камерън Диас предпочита да прекарва времето си със съпруга си Бенджи Мадън и няма планове да се завръща в киното.

Селма Блеър разказа, че би искала да заснеме продължение на филма "Най-сладкото нещо", в който си партнираха с Камерън Диас, но тя не иска да участва.

"Тя няма нужда да се снима повече. Животът ѝ е прекрасен. Не знам какво трябва да се случи, за да я накара да се върне. Тя е щастлива", каза Селма Блеър.

Камерън Диас е в светлината на прожекторите от 21-годишна, когато се снима в "Маската".

Последният ѝ филм е "Ани" от 2014 г.

Думите на Сeлма се разпространиха светкавично из целия свят.

Официално потвърждение от самата Камерън или от член на екипа й, поне до този момент, няма.

Социалните мрежи се препълниха с десетки съобщения на потребители, които са останали изненадани от новината.

След като думите й бяха разпространение и бързо предизвикаха суматоха сред почитателите на холивудската звезда, Селма Блеър написа в социалната мрежа Туитър бърз отговор на всички публикации.

Тя написа:

"ИЗВЪНРЕДНИ НОВИНИ: Хора, направих шега. Камерън Диас НЕ СЕ отказва от киното. И нещо още по-важно: спирам да бъда "говорител" на Камерън Диас".

📠📺☎️👩🏻‍🏫 BREAKING NEWS 🚨🚨🚨. Guys please, I was making a joke in an interview. CAMERON DIAZ is NOT retiring from ANYTHING. And for more breaking news: I am NOW retiring from being Cameron Diaz’s spokesperson. 🎙