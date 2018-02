Линда Блеър винаги ще бъде запомнена като Ригън Макнийл, обладаното от зли духове малко момиченце от филма "Екзорсистът" от 1973 г.

Повече от 40 г. по-късно лентата, с която Линда печели номинация за награда "Оскар" и награда "Златен глобус", се превърна в култова класика.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КАК СЕ ПРОМЕНИ ПРЕЗ ГОДИНИТЕ ЛИНДА БЛЕЪР

Линда участва и в други филми през 70-те, 80-те и 90-те години, но ролята й в "Екзорсистът" остава най-емблематичната.

Какво се случи с актрисата след хитовия филм и още - това ви разказваме в поредицата ни, разкриваща за живота на известните след големия им пробив на сцената.

Днес Линда е на 59 г. активист за правата на животните. Подкрепя PETA и има собствена фондация за закрила на животните.

Преди няколко години Линда даде интервю за "Дейли експрес", в което сподели за първите си крачки към славата.

Източник: Getty Images/Guliver

"Започнах да моделирам и да участвам в реклами на 6-годишна възраст в Ню Йорк. Бях казала на майка ми, че много искам да бъда ветеринарен лекар, защото обичах много животни. Тя ми каза, че ако работя усилено и спестявала парите си, ще мога да се запиша и да уча. Ето защо ми беше добре в началото с моделирането и актьорското майсторство", разказва Линда.

В тези години изгряват много талантливи актриси, сред които Джейн Фонда, София Лорен, Бриджит Бардо - жени, които вече са добили световна популярност.

"Ходех на различни прослушвания, но все ме отхвърляха или не ми се обаждаха. Реших, че трябва да се заема с нещо друго", спомня си Линда.

Тогава решава да обърне поглед към учението и подготовката си да стане лекар. Тогава тя е едва 13-годишна.

Когато съдбата си знае работата

През 1972 г. Блеър научава, че всъщност е избрана от общо 600 актриси за участие в нова филмова лента - "Екзорсистът".

"Спомням си, че филмът беше голяма работа, защото се снима по известен роман. Запознах се с директора на кастинга и прочетох диалог, след което получих обаждане, за да се срещна с режисьора. Бях само на 13 години, затова искаха да се срещнат с майка ми и ме помолиха да прочета книгата. Четох романа, но без истинско разбиране за историята. Бях прекалено млада. Мислех си как ще накарат главата ми да се върти... Режисьорът обясняваше за специалните ефекти, които бяха съвсем нови през 1972 г.", казва Блеър.

Следват тестове на грим, прическа и дрехи, както и месеци на подготовка, за да бъде изпълнена перфектно ролята.

Линда си спомня, че в началото имала усещането, че работата никога няма да започне.

"Една година и половина по-късно, най-накрая всичко свърши".

"Премиерата се състоя през декември 1973 г. в Ню Йорк. Филмът получи бурни овации. Тогава разбрах, че животът ми ще се промени, но не знаех как и със сигурност не бях подготвена за последствията".

Филмът е тотален хит. Една от причините някои религиозни общности да правят опити да бъде забранен.

"Имаше хора, които ме обвиняваха, непрекъснато ми задаваха въпроси за доброто и злото, за Бог и Сатаната".

Линда Блеър Източник: Getty Images/Guliver

Кариерата на Линда тръгва в друга посока през 1979 г.

Тя участва във филма Roller Boogie, който я превръща в секссимвол. През 80-те години продължава да играе в различни филми, но те не жънат голям успех.

През 90-те години Линда Блеър се снима във филма "Писък", следват и още няколко роли в различни продукции.

Последната филмова роля на Линда е от 2016 г. във филма Surge of Power: Revenge of the Sequel.

Тя също е съавтор и на бестселър книгата Going Vegan. Блеър в продължение на 13 години вегетарианка, но през 2001 г. става веган.

