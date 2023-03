22 март - Световен ден на водата

Н ационалният музей “Земята и хората” ще отбележи Световния ден на водата утре. Предвидени са различни инициативи от 10:00 до 18:00 ч. Това информират от културната институция в своята Фейсбук страница.

Световният ден на водата се отбелязва на 22 март всяка година от 1993 г. под егидата на ООН и акцентира върху важността на достъпа до питейна вода. Фокусът е поставен върху предприемане на действия за справяне с водната криза в световен мащаб. Темата за 2023 година е “Ускоряване на промяната”.

