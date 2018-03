След като риалити звездата Кайли Дженър роди своята дъщеря Сторми през февруари, тя продължи да прикрива тялото си с по-широки дрехи.

По-малката сестра на Ким Кардашиян реши да покаже на света, че тялото й вече е в много добра форма, седмици след раждането.

Кайли Дженър стана майка, след месеци на криене

Дженър качи свое кратко клипче в страницата си в социалната мрежа Снапчат, към която само преди дни имаше сериозни критики.

Тя е облечена с къса черна блуза и черно бельо. Впечатление прави и дългата й черна коса, отбелязва сп. "Харпърс базар".

В описанието към краткото видео, Кайли е написала "1 месец".

Младата красавица сподели и още едно видео, на което обаче е седнала.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ КАЙЛИ ДЖЕНЪР ПРЕДИ И СЛЕД ОПЕРАЦИИТЕ

След като Кайли Дженър роди на 1 февруари, тя постепенно започна да се завръща към публичните си изяви.

Припомняме, че Дженър дълго време не потвърди дали е бременна и намали драстично онлайн присъствието си, като спря да споделя активно свои снимки.

След като дълго пазената тайна бе разкрита лично от нея в Инстаграм с видео, риалити звездата отново започна да радва милионите си почитатели в социалните мрежи.

А ако някой се е съмнявам в силата на "клана Кардашиян", то определено е бил в грешка.

Само преди дни една публикация на Кайли Дженър в Туитър коства 1,3 млрд. долара на популярното приложение Снапчат, където тя за първи път сега показа тялото си след раждането.

Има ли още бременни в клана Кардашиян?

Наскоро Снапчат пусна нова версия на приложението си с доста промени. Те никак не се харесват на потребителите, които дори започнаха онлайн подписка с призив да се върне старата версия. Над 1 млн. души вече са я подписали.

Дженър публикува коментар в Туитър, в който пита дали някой вече изобщо отваря Снапчат.

"Това е толкова тъжно", пише Дженър на своите 24,5 млн. последватели в Twitter.

sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me... ugh this is so sad.