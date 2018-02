През 1978 г., прелитайки над Сибирската тайга, пилот на хеликоптер, изпратен да приземи група геолози, търсещи желязна руда, забелязва нещо необичайно.

На разкрита площ от няколкостотин метра пилотът успява да види бразди по земната повърхност - ниви, индикация за наличието на човешки живот в този регион.

Мястото се намирало на повече от 250 км от най-близките населени места, а съветските власти нямали никаква информация за хора, които да живеят там.

Геолозите решават да разберат живее ли някой наистина там и ако да защо. Така те се натъкват на семейство Ликови.

Близо до поточе в планината геолозите откриват дървена къщурка

с една единствена разнебитена, мръсна и студена стая. Подът в къщата бил постлан с картофени обелки и шишарки, а състоянието на самоделния дом било толкова тежко, че трудно можело да се повярва, че някой наистина живее в него.

