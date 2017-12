Валбурга „Доли“ Остерайх била домакиня в своите ранни 30 години, омъжена за собственика на фабриката за престилки „Милуоки“ в щата Уисконсин.

Фред Остерайх бил успешен мъж, който прекарвал дълги часове в работа, а Доли имала нужди, за които Фред никога нямал време - класическата предпоставка за изневяра при един разпадащ се брак.

Един есенен ден през 1913 г. шивашката машина на младата домакиня се разваля и мъжът ѝ праща майстор да я поправи.

На вратата на самотната жена се появява 17-годишният Ото Санхубер, когото домакинята посреща по бельо и халат.

Така започва една афера, продължила дълги години

Първоначално за връзката на двамата любовници знаели само стените на различни хотелски стаи. С времето обаче пламенната страст се пренася и в семейното легло на Остерайх, където младият майстор често се въргалял с палавата домакиня.

Разбира се, влизането и излизането на един и същи мъж в къщата на самотната Доли не оства незабелязано от любопитните съседи и те започват да задават въпроси. Това принуждава любовниците да прибегнат към крайни мерки.

Ото се нанася да живее на тавана на Доли

Той напуска работа и тъй като нямал семейство, никой не се поинтересувал къде е изчезнал. Нощем младият мъж четял книги на свещи и се опитвал да пише приключенски и страстни истории, а денем правел любов с Доли и ѝ помагал в домакинството.

В продължение на пет години мъжът живее на тавана, но съпругът на Валбурга купува нова къща и се налага да се преместят. Това не попречва на необичайната афера. Жената открива къща с удобен таван и изпраща Ото в Лос Анджелис, за да се скрие на тавана, преди семейството да се е нанесло в къщата.

И така всичко продължава постарому до 1922 г.,

когато точно на 22 август Ото дочува от тавана Фред и Доли да се карат и изскача да защити своята любима. Той прострелва Фред Остерайх и заключва любовницата си в Килера, за да не може полицията да я обвини. Така се и случва.

