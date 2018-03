Годежните пръстени на британското кралско семейство пазят любовни истории, които са по-ценни от диаманти.

Дукът на Йорк подарява на лейди Елизабет Боус-Лайън (Кралицата-майка) златен пръстен със сапфир и акценти от диаманти.

ВИЖТЕ ВЕЛИКОЛЕПНИТЕ БИЖУТА НА КЕЙТ МИДЪЛТЪН

Любопитни факти, които не знаем за бижутата

Едуард VIII абдикира от трона, за да се ожени за американката Уолис, подарявайки й златен пръстен с 19.77-каратов емералд.

Кралското предложение на Хари към Меган - в кухнята

REVEALED How much Meghan Markle’s wedding ring is REALLY worth #D18 https://t.co/RTfyzWDv4f pic.twitter.com/t5F7eAxioj