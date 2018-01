Жабите са странни същества, не мислите ли?

Очите им сочат различни посоки, кожата им е лигава и студена и са непредсказуеми – трудно можеш да предположиш накъде ще скочат и току-виж се оказали върху крака ти.

Хубавото е, че поне не са големи… или не са големи днес, защото „дяволската жаба“, която се е хранела с динозаври, си е била доста големичка.

Запознайте се с Beelzebufo ampinga,

известна още като „дяволската жаба“ или „ядящата динозаври“. Beelzebufo ampinga е голям вид праисторическа жаба, описан през 2008 г.

Когато чуете голям, не си представяйте сценарий на холивудски филм от 50-те години, в който огромно същество помита градове и яде хора.

Дяволската жаба е голяма в сравнение с останалите от вида си. Тя е достигала около 40 см дължина на тялото и е тежала средно около 4.5 кг.

Какво толкова дяволско има в Beelzebufo ampinga?

Името ѝ идва от „Beelezebub“ – демонът Велзевул, и "bufo" – латинската дума за краста.

Въпреки че видът е изчезнал с динозаврите преди около 65 млн. години, той е предал на наследниците си своите дяволски рога, които днес могат да бъдат забелязани при Южноамериканската рогата жаба, известна още със силната си захапка.

Ако наследникът на Beelzebufo има силна захапка, какво говори това за него? Точно това са се запитали и учените.

Те поставят Южноамериканската рогата жаба в експериментални условия, където да проверят колко силна всъщност е захапката ѝ. След това изчисляват колко силна трябва да е била захапката на дяволската жаба предвид големината на челюстта ѝ и достигат до отговора 226 кг. сила.

Това е три пъти по-голяма сила от тази на човешките кътници.

За какво ѝ е трябвала толкова сила?

За да се храни с големи животни… като динозаври например.

Съвременната Южноамериканска рогата жаба, като наследник на дяволската, се различава от останалите си предимно насекомоядни роднини. Тя предпочита да се храни с месото на животни с нейния или по-голям размер – мишки, риба, малки земноводни.

