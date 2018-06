Безстрашна миеща мечка беше успешно спасена, след като остави някои потребители в интернет на тръни, изкачвайки се по фасадата 23-етажна сграда в Минесота, съобщи Би Би Си.

Животинчето беше наречено MPRraccoon на името на радиостанцията (MPR) намираща се срещу 23 етажната сграда. Миещата мечка стана световно известна и бързо натрупа популярност в Туитър.

Местното радио MPR направи хаштаг на енота #mprracoon.

Той получи и акаунт в Туитър. Един от туитовете е: "Хммм... какво да е следващото ми изкачване".

#MPRaccoon

hmmm what to climb next.....