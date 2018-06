Ирина Шейк е безспорно една от най-красивите популярни жени в света.

Известно е, че Ирина обича да се променя, да не "робува" винаги на едни и същи визии, нещо което също я отличава от някои нейни колежки, залагащи предимно на сигурното, когато се отнася до външен вид.

Точно това доказа за пореден път красивата Шейк, когато се появи изцяло преобразена за ново модно шоу, на което тя бе гост.

Шейк привлече вниманието на присъстващите на модното ревю, което се проведе в Милано, не само с черния си изчистен костюм, но и с новата си прическа.

Вече няма следа от дългата и лъскава коса, която сякаш бе като запазена марка на 32-годишната рускиня.

