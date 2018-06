Скоростен влак с цвят на розов бонбон в стила на култовия персонаж Хелоу Кити беше представен, преди да бъде пуснат по една от жп линиите на Япония, предаде Франс прес.

Композицията ще обслужва от събота в продължение на три месеца жп отсечката Осака-Фукуока в западната част на Страната на изгряващото слънце.

Издържан в розово и бяло, влакът с дълъг аеродинамичен нос ще настани пътниците си в розови и виолетови кресла, като на облегалките им ще има бял плат с изображения на Кити.

Репродукция в голям мащаб на персонажа, създаден в началото на 70-те години на миналия век, очаква пътниците за фотосесия в специално пространство, декорирано в розово.

Във влаковата композиция е включен и вагон-магазин, в който ще се продават множество артикули, свързани с Хелоу Кити.

This could be the world's cutest train! Japan unveiled a Hello Kitty-themed bullet train pic.twitter.com/IjecBwzkBr