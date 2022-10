Хайди Клум и дъщеря ѝ в гореща фотосесия (СНИМКИ / ВИДЕО)

Х айди Клум и нейната дъщеря Лени, на 18, са звездите в новата знойна кампания за бельо Intimissimi, пише Page Six.

49-годишната Хайди показа прочутата си фигура в черен сутиен и бикини, украсени с женствена бяла дантела, докато Лени показа извивките си в два различни дантелени комплекта в черно и бяло.

Oh my, supermodel #HeidiKlum and her daughter Leni Klum footage from the pair's recently lingerie shoot for the Italian brand #Intimissimi 😳 pic.twitter.com/zykmSlfyr4